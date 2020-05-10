Sokağa çıkma yasağına rağmen kargo aracını kullanarak misafirliğe gittiler

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen 8 kişilik grup özel bir şirkete ait kargo aracını kullanarak misafirliğe gitti. Kargo aracından inen 8 kişi bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 il için hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağı Ankara'da kargo aracıyla delindi. 8 kişilik bir grubun kargo aracıyla misafirliğe gittiği anlar kameralara yansıdı.

Kargo firmaları yasaktan muaf

Yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele için ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar evlerinden kalıp sokağa çıkamıyor ancak kargo kuryeleri çalışmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede PTT, kargolar vb. dağıtım şirketlerinin sokağa çıkma yasağında açık olabileceği belirtilmişti.