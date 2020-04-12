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Sokağa çıkma yasağına denizde yakalandılar, teknede mahsur kaldılar: Tatil gibi oldu

12 Nisan 2020 17:24

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tekneleriyle denize açılan 3 kişi sokağa çıkma yasağı nedeniyle teknede mahsur kaldı.

Bodrum’dan Perşembe günü denize açılan 3 kişi Karaada açıklarında teknelerini demirledi. 1 gün kaldıktan sonra bir arkadaşlarının arayıp haber vermesi üzerine sokağa çıkma yasağının geldiğini öğrenen tatilciler haberi alır almaz Bodrum limanına döndüler.

Cumartesi gecesi saat 01.00’da limana yanaşan Cengiz Serter, Ahmet Kıyak ve Gurbet Ünal sokağa çıkma yasağının başladığı saate yetişemeyerek teknede kalmaya başladı.

Tekne sahibi Salih Bingül ise Kumbahçe limanına teknesini bağlayarak sokağa çıkma yasağının bitmesini beklediklerini ifade etti.

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