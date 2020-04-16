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Sokağa çıkma yasağı olan çocuklar pencereden top oynadı

16 Nisan 2020 11:04

Esenler’de Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan çocuklar, dışarıya çıkamayınca evlerinin pencerelerine çıkarak oyun oynadı. Topu elden ele birbirine atarak oynayan çocuklar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş ve altına sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından çocuklar da evde kaldı. Esenler Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki bir binada yaşayan çocuklar, dışarıya çıkamayınca yaşadıkları evin penceresine çıktı. Çocuklardan biri bina arasına inerek penceredeki arkadaşlarıyla top oynamaya başladı. Topu elden ele birbirine atan çocuklar Koronavirüs günlerinde doyasıya eğlendi. O anları ise çocuklardan birinin babası cep telefonu görüntüledi.

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