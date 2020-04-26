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Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul'da sessizlik hakim

26 Nisan 2020 11:47

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde şehrin geneli “Koronavirüs” sessizliğine büründü. Pazar günü olması sebebiyle de şehrin işlek noktalardan olan E-5 Karayolu, Vatan Caddesi ve Taksim Meydanı civarındaki sessizlik şehre farklı bir atmosfer kazandırdı.

Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'un da aralarında olduğu 31 şehir için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması yapılmıştı. 23 Nisan gecesi başlayan kısıtlama 26 Nisan yani bu gece sona 00.00’da sona erecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması dördüncü gününde
Sokağa çıkma kısıtlaması ve günlerden Pazar olması sebebiyle İstanbul’un işlek noktalardan olan E-5 Karayolu, Vatan Caddesi ve Taksim Meydanı civarındaki sessizlik oluşturdu.

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