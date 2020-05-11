Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası işe gitmek zorunda kalanlar yollara düştü

2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul’daki ana arterlerde beklenen araç ve insan yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar evlerinden toplu taşıma araçlarına akın ettiler.

23 büyükşehir ve Zonguldak ilinde ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00’da sona ermişti. İstanbul’da da ana arterlerde vatandaş ve trafik yoğunluğu oluştu.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri kapsamında beşinci kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. 9 Mayıs 2020 Cuma itibarıyla 24 ilde başlayan üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona ermişti.