Sokağa çıkma izninde Genco Erkal da dışarıdaydı: 'Bugün pazar; beni ilk defa güneşe çıkardılar'

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlı olan ve 3'üncü kez sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar parklarda güneşlendi, piknik yaptı, güvercin besleyip, kaydıraktan kaydı, horon oynadı, bayramlaştı...

Kısıtlamaya takılan 82 yaşındaki usta tiyatrocu Genco Erkal da bu izin kapsamında dışarıya çıktı.

Erkal Twitter hesabından yaptığı video paylaşımda dünyaca ünlü şair Nâzım Hikmet Ran'ın 'Bugün Pazar' şiirini okudu.

Söz konusu şiir şöyle;

"Bugün Pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak bu kadar mavi bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum, dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. Toprak, güneş ve ben... Bahtiyarım..."