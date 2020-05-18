Sokağa çıkamayan büyükannesiyle dalga geçen gencin sonu...

Sosyal medya platformu TikTok'ta içerik üreticisi Hürkan Gültekin tarafından paylaşılan videoda 20 yaş altı bir genç, yeni tip Koronavirüs günlerinde evde kazak ören 65 yaş üstü büyükannesine "Yasağın var daha çok örersin" şeklinde takılıyor. Ancak 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı gelince genç, büyükannesiyle birlikte kazak örmeye başlıyor.

Mizah içerikli video, sosyal medya platformu Tiktok'ta şu ana kadar 200 bini aşkın kullanıcı tarafından izlendi.