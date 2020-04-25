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Sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar apartmanda spor yapıyor

25 Nisan 2020 12:00

Samsun’da yasak nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar hareketsiz kalmamak adına apartmanın içerisinde spor yapıyor. Bina içerisinde spor yapan 65 yaş üstü vatandaşlara komşuları da destek oluyor.

Sokağa çıkamadıklarından dolayı yürüyüş ve temel spor hareketlerini bina içerisinde yapan vatandaşlar, spor kıyafetlerini giyerek her gün kapılarının önünde yürüyor, akabinde merdivenleri çıkarak spor yapıyor. 70 yaşındaki Hasan Öztürk ve Ayşe Öztürk çifti ise birbirlerine destek oluyor. Sabahları evden çıkarak saatlerce kapının önünde yürüyüş yapan Hasan Öztürk eve girmiyor. Eşi Ayşe Öztürk ise "Eve girmiyor, saatlerce apartmanın için dolaşıp duruyor" dedi.

 

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