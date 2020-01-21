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Soğukta patilerini kaybeden kediye protez pati takıldı

21 Ocak 2020 12:10

Rusya'nın Sibirya bölgesinde soğuk nedeniyle patileri donan kediye, üç boyutlu yazıcıda protez pati yapıldı. Veteriner kliniğinden yayınlanan görüntülerde, kedinin protez patilerle rahat hareket edebildiği görüldü.

Veteriner kliğinde çalışanların sokakta bulduğu ve 'Duman' adını verdikleri kedi, dört patisini de donma sonucu kaybetti. Veteriner kliniğindeki doktorlar, aylar süren planlama sonucu, ameliyata aldıkları kediye titanyumdan protez pati yaptı. Yerel medyada yer alan habere göre, protez patilerin Ortopedi Cerrahı Sergey Gorshkov tarafından üç boyutlu yazıcı ile yapıldı ve köpekler için de üretilebileceği belirtildi. Gorshkov'un yayınladığı görüntülerde, kedinin protez patilerle rahatça hareket ettiği görüldü.

Ortopedi Cerrahı Sergey Gorshkov, eksi 40 dereceyi gören kış aylarında dört patisini de donma sonucu kaybeden sokak kedisi Rhyzik?e de üç boyutlu yazıcı ile protez pati yapmıştı.

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