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Soğuğa meydan okudu, kar üstünde yüzdü

27 Ocak 2019 15:05

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, eksi 6 derecelik sıcaklığa aldırış etmeyen Mehmet Şükrü Akay, soyunduktan sonra şort giyip, bone takarak, 2 bin 200 rakımlı Kaçkar Dağı eteklerindeki kar üzerinde yüzdü.

İlçede 6'ncısı düzenlenecek 'Kardan Boğa Şenlikleri' için Yusufeli'ne gelen Mehmet Şükrü Akay, 2 bin 200 rakımlı Kaçkar Dağı eteklerinde 1 metreye ulaşan karın keyfini çıkardı. Eksi 6 derecede soyunan, şort giyip, bone takan Akay, soğuğa aldırış etmeden kendisini kara bıraktı. Görenleri şaşırtan Akay, kar üzerinde denizdeymiş gibi bir süre yüzdü. Akay'a, çevredekiler de alkışlayarak, destek verdi. İstanbul'da da kış aylarında sıkça denize girdiğini anlatan Mehmet Şükrü Akay, soğukta karda yüzmenin sağlığa faydalı olduğunu savundu.

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