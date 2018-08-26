Soğan tartışması | Vedat Milor 'ilk kez çoğunlukta olduğunu' açıkladı: Kalan %49'a iyi muamele edelim; onlar da bu vatanın evlatları

Gastronomi yazarı, TV programcısı ve akademisyen Vedat Milor, Twitter'dan başlattığı anketle yıllardır tartışılan 'menemenin soğanlı mı soğansız mı yapılması gerektiği' sorusuna cevap aramış, anketin sonuçlanması ve yüzde 51 ile 'soğanlı menemen'in galip gelmesinin ardından kendi fikrini açıklayacağını duyurmuştu. YouTube kanalından paylaştığı videoda Milor, önce kendisinin de 'kazanan yüzde 51 içinde' olduğunu söyledi ve kendisi gibi 'menemenin soğanlı olması gerektiğini düşünenlere' hitap ederek, 'kalan yüzde 49'a iyi muamele edelim, onlar da bu vatanın evlatları' dedi. Aynı videoda Milor, 'menemenin tarihini' de anlattı.