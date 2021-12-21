Sobaya benzin döken adam az kalsın kendini ve yeğenini yakıyordu

Karabük'te sobayı benzinle tutuşturmak isteyen kişinin yanındaki çocukla birlikte yanmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde parlama ile çocuğun son anda kaçarak kurtulduğu görülüyor.

Olay, Karabük-Eskipazar karayolu üzerinde bulunan Kemal Oyman Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Mustafa K., sobayı benzin dökerek yakmak istedi. Benzin aniden parlarken, Murat K. ile yanında bulunan 11 yaşındaki yeğeni Berat K. yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.