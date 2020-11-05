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Soba kurarken evini yaktı!

 Malkara'da bir vatandaş, evinde soba kurmak için kurumları yaktığı sırada yangın çıktı

05 Kasım 2020 11:00

Tekirdağ'ın Malkara İlçesinde bir vatandaş, evinde soba kurmak için kurumları yaktığı sırada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sağlamtaş Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Topal, soba kurmak için kurumları yaktığı sırada evinde yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Evin sahipleri Mustafa Topal ve eşi Hatice Topal dumandan etkilenirken ev kullanılamaz hale geldi. 

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hatice Topal, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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