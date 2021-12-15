Soba borcunu ödeyemediği için sinir krizi geçiren kadın: AKP istifa, lanet olsun sana 

İstanbul Esenler'de bir kadın, taksitle soba aldığı mağazaya olan borcunun faizle katlanarak arttığını öğrenince sokakta sinir krizi geçirdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kadının "İstifa, AKP istifa, lanet olsun sana" diyerek isyan etti.

Borcunu ödeyemediği için sinir krizi geçirdiği öne sürülen bir vatandaşın videosu sosyal medyada gündem oldu. Medya Sosyolojisi isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda kadının ağaca vurarak bağırdığı, ardından yere oturup ağladığı görülüyor. Çevreden geçenler ise şaşkınlık içinde duruma anlam vermeye çalışıyor.

Sokakta kriz geçiren kadına çevre esnafının yardımcı olduğu belirtildi.