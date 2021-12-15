T24 LogoT24 Logo
Haberler

Soba borcunu ödeyemediği için sinir krizi geçiren kadın: AKP istifa, lanet olsun sana 

Kriz geçiren kadına çevre esnafının yardımcı olduğu belirtildi

15 Aralık 2021 12:19

İstanbul Esenler'de bir kadın, taksitle soba aldığı mağazaya olan borcunun faizle katlanarak arttığını öğrenince sokakta sinir krizi geçirdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kadının "İstifa, AKP istifa, lanet olsun sana"  diyerek isyan etti.  

Borcunu ödeyemediği için sinir krizi geçirdiği öne sürülen bir vatandaşın videosu sosyal medyada gündem oldu. Medya Sosyolojisi isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda kadının ağaca vurarak bağırdığı, ardından yere oturup ağladığı görülüyor. Çevreden geçenler ise şaşkınlık içinde duruma anlam vermeye çalışıyor.    

Sokakta kriz geçiren kadına çevre esnafının yardımcı olduğu belirtildi.

İstanbulEsenlersoba borcunu ödeyemedisokakta sinir krizi geçirdisinir kriziborçsobataksitfaizekonomik kriz

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Şubat 2022

İyi Partili Dikbayır: 4 kişilik ailenin aylık temel alışverişinde 41 üründen 10'unu kasada bırakmak zorunda kaldık

AKP Kurucu Üyesi Latif Cem Baran: Tarihteki kahramanların muadili bugün Recep Tayyip Erdoğan’dır

Yakınına yıldırım düşen kadın bacağından yaralandı

14 yavrusu da ölen köpek, yavrularının başından ayrılamadı

Edirne'de Adalet Anıtı'nı yakan kişi ve o anlar güvenlik kamerasında

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24