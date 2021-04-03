SMA hastası oğlunun masraflarını karşılayamayan baba isyan etti: Sesim duyulmuyor

SMA Tip 1 ile mücadele eden Yiğit Akkaya'nın babası paylaştığı bir videoda yaşadığı duruma isyan etti. Çocuğunun tedavi masraflarını karşılamak için elinden geleni yaptığını söyleyen baba, "Ben adam değilim. Ben baba değilim. Kimseye sesimi duyuramadım" dedi.

"Kapı kapı gezdim, insanlara yalvardım, dilenci oldum. Sesim duyulmuyor. Küfür edenler, aşağılayanlar oldu, başaramadım" diyen baba, tedavi için gerekli olan ilaca ulaşamadığını söyledi.

"8 aydır sesimi duyuramıyorum. 8 aydır kimse görmüyor bizi" diye konuşan baba, "Yiğit öldükten sonra artık herkes yardım eder" dedi.