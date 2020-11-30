SMA hastası çocukların ailelerinden Sağlık Bakanlığı önüne eylem: Sesimizi duyun!

SMA hastası çocukların tedavisi konusundaki sorunlar devam etmekte; bu sorunların sosyal devlet ilkesi çerçevesinde, kapsayıcı bir biçimde çözümlenmesi için ivedilikle düzenlemeler yapılması gereklilik arz etmektedir. Söz konusu sorunların çözümlenmesine yönelik olarak, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER) ve SMA İyilik Platformu olarak hazırladığımız bildiriyi STK'ların ve meslek örgütlerinin imzasına açtık. 216 STK ve meslek örgütü tarafından imzalanan bildiride ortak taleplerimiz; - SMA hastalığının mevcut tedavilerine dair sorunlara çözüm üretilmesi - SMA hastalığının geçerli tüm tedavilerinin SGK kapsamına alınması - Önleyici sağlık hizmeti olarak evlilik öncesi çiftlere genetik taşıyıcılık testi yapılmasıdır.