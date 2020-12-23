SMA hastası bebeklerin ailelerinin mücadelesi sürüyor: ‘’Roza’ya nefes olun’’

T24 Haber Merkezi





SMA hastası bebek Roza’nın ailesi tedavi için istenen 2 milyon 250 bin dolar sosyal medya üzerinden toplamaya çalışıyor. Anne Şeriban Arı Roza’ya destek toplamak için açtıkları sosyal medya hesabında (@roza_sma) bir video paylaştı ve "Bir anne olarak bu hastalığın bu kadar ilerlediğini görmek çok acı. Sesimiz duyulsun istiyoruz’’ dedi.



Tedavi masraflarının sadece %13’lük bölümünü tamamladıklarını söyleyen baba Eser Arı T24’e yaptığı açıklamada ‘’Türkiye’de tedavi yok. Roza’nın hayatı gelen bağışlara bağlı. Kampanyamız çok yavaş ilerliyor bu da bizim için risk teşkil ediyor. Gören herkesten kızıma nefes olmaları için destek bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.



SMA hastalığı, omurilikteki sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan ve ölüm riski olan bir kas hastalığıdır. Türkiye’de yaklaşık 3 bin çocuğun SMA hastası olduğu tahmin ediliyor.