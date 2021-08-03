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Sky News muhabiri Çökertme’de alevlerin arasında yayın yaptı

03 Ağustos 2021 11:32

Sky News muhabiri Alex Crawford, Muğla Bodrum'daki orman yangınlarından yaptığı yayında yangının kontrolden çıktığını bildirdi.

Sky News muhabiri, Çökertme'de alevlerin arasında yayın yaptı. Sky News o anları sosyal medyada şu notlarla paylaştı: 

"Sıcak yaz aylarında Türkiye'nin güneyinde yangınlar yaygın ancak uzmanlar bu yılki yangınların normalden çok daha büyük olduğunu söylüyor

Yalnızca Türkiye'de 120'den fazla yangın var, sekiz kişinin öldüğü ve 27 kişinin hastanede tedavi gördüğü doğrulandı."

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