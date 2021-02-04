Boğaziçili öğrencilerine "sizi yalnız bırakmayacağız" demişti; kavuşma gözyaşları

04 Şubat 2021 16:49
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Av. Feyzi Erçin, dün gözaltına alındıktan sonra tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen ve daha sonra serbest bırakılan öğrencilerle buluştu.
Kampüs bahçesinde öğrencilerle bir araya gelen öğretim üyesi ve öğrencileri gözyaşlarını tutamadı.
Erçin, dün gece saatlerinde adliyede, mahkemeye sevk edilen öğrencilere seslenerek "Sizi yalnız bırakmayacağız" demişti.
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