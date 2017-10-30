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Sizce en çok kazanan 100 sporcudan, kaçı kadın olabilir?

30 Ekim 2017 14:13

En çok kazanan 100 sporcudan sadece biri kadın... Tenisçi Serena Williams, bu listede 51. sırada, Williams tarihin en iyi tenis oyuncularının biri olarak görülüyor. Ancak, erkeklerde bir ile iki arasında gidip gelen Federer, Williams'ın iki katından daha fazla kadar para kazanıyor. Federer'in geliri 128 milyon dolar iken Williams'ın geliri 54 milyon dolar... Soruyu şöyle soralım: Bu yıl kadınların katıldığı kaç spor müsabakası izlediniz? Futbolda, erkeklerin son Dünya Kupası'nın yayınları toplam 98 bin saati buldu. Kadınların oynadığı son turnuvanın yayın süresi ise 18 bin saatten bile az... Üstelik 2011'daki FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın finalinde saniyede 7 bin tweet atılmış ve rekor kırılmıştı. Ancak kimlerin bu maçları izlediğine bir bakacak olursak son Kadın Dünya Kupası maçlarını TV'den izleyenlerin yüzde 67'si erkek... O zaman soruyu bir kez daha değiştirerek soralım: Kadınların sporla bir problemi mi var? Araştırmaya göre, kadınlar yaş ilerledikçe spora daha az ilgi duyar hale geliyorlar. Genç yaşta akranları da ilgi duyarsa daha çok sporun içinde olabiliyorlar. Belki de herkese eşit şans verilse kadınlar daha fazla sporla iç içe olabilirler.

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