Sizce bu konuşmayı yapanlardan Kadri Gürsel mi yoksa Hüseyin Gülerce mi tutuklu?

15 Temmuz darbe girişimi iddianamelerinin 1 numaralı firari sanığı Fethullah Gülen ve cemaatinin masaya yatırıldığı 28 Nisan 2009 tarihindeki Tarafsız Bölge programında, "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla tutuklanan Cumhuriyet gazetesi yayın danışmanı Kadri Gürsel ile dönemin Zaman gazetesi baş yazarı Hüseyin Gülerce arasındaki diyaloglar sosyal medyanın gündemine oturdu. Programda o dönem Milliyet yazarı olan Kadri Gürsel, Fethullah Gülen’in devlet üzerinde ‘kirli emellerinin’ olduğunu söylüyor ve hareketini de ‘devletin içinde yuvalanan bir örgüt’ olarak tanımlıyor. Hüseyin Gülerce ise mensubu olduğu ‘hareketi’ “madem örgütse MİT, askeri istihbarat gereğini yapar” diye savunuyor. Sosyal medyada, programın içeriğinden çok ‘çekildiği tarihe’ dikkat çekildi. Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge’nin söz konusu bölümünün çekildiği tarihte Türkiye, FETÖ ve Paralel Yapı kelimeleriyle henüz tanışmamıştı. O dönem Fethullah Gülen’e, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AKP hükümeti üyeleri büyük saygı ve sevgi besliyor, “Gülen devleti ele geçirecek” ihbarlarına ise ‘fitnecilik yapıyorlar’ yanıtlarıyla karşılık veriyorlardı. Mesleğinin son döneminde Fethullah Gülen hareketi ile mücadele eden Kadri Gürsel 31 Ekim 2016'da Cumhuriyet Gazetesine yapılan operasyon sırasında, gazetedeki pek çok çalışanla beraber gözaltında alındı. Gürsel'in yönetim kurulu üyeliğini yaptığı, Viyana merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü bu duruma tepki göstererek Gürsel ve diğer gazetecilerin en kısa zamanda serbest bırakılması çağrısında bulundu. Cumhuriyet gazetesi yayın danışmanı görevini de üstlenen Kadri Gürsel, çıkarıldığı İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları' suçlamasıyla 5 Kasım tarihinde tutuklandı. Hüseyin Gülerce uzun yıllar Fethullah Gülen Hareketinin içinde bulunmuş, Zaman Gazetesinde köşe yazarlığı yapmış ve gazetenin genel yayın yönetmenliği görevini üstlenmişti. 17-25 Aralık 2013 operasyonlarından sonra hareketten ayrılmıştı ve bu tarihten sonra Fethullah Gülen'i ve Gülen Hareketini sıklıkla eleştirmeye başlamıştır. Hüseyin Gülerce hareketin iç yapısını deşifre etmiş bildiklerini kamuoyu ile paylaşmıştı. Gülerce halen Beyaz TV'de Ortak Akıl isimli programda Gülen hareketini ve gündemdeki diğer konuları yorumlamaktadır. Gülerce, Star gazetesinde de köşe yazarlığı yapmaktadır.