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Siyasette "militan" tartışması: "Tek millet, tek devlet, tek lider, Adolf Hitler"

"Bir Nazi benzetmesi yapacaksan iki kere düşün üç kere yutkun"

27 Ocak 2021 14:37

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'militan' söylemine "Bu Nazi ağzından kurtulmak lazım" yanıtını veren AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e cevap verdi. "Bir Nazi benzetmesi yapacaksan iki kere düşün üç kere yutkun neye takılacağını neye geleceğini göreceksin" diyen Özel, "Tek millet, tek devlet, tek lider, Adolf Hitler. Tanıdık geldi mi?" diye konuştu.

Meclis'te yaptığı basın açıklaması sırasında diktatör Adolf Hitler'in seçim propagandaları ve sloganlarının bulunduğu kartları gösteren Özel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e seslenerek "Tek millet, tek devlet, tek lider, Adolf Hitler. Tanıdık geldi mi?" dedi. 

Çelik'in dün yaptığı açıklamada 40 dakika boyunca esnaf ve işsizlik yerine CHP'den söz ettiğini dile getiren Özel, "Bunun siyasetteki anlamı Türkiye’de psikolojik iktidar el değiştirmiş durumdadır" diyerek, Ömer Çelik'e "Nazi ağzından bahsedeceksek o konuda elim güçlü. Hitler iktidarda kömür dağıtımıyla, bölünmüş yollarla övünmüş. Sonra demiş ki "Her Alman 3 çocuk yapacak" Kendi işaretini yapmış sonra yapmayanları suçlamış. Hatırlayın, bu kadar yerli ve milli iktidarın işareti İhvan'dan" yanıtını verdi. 

Özel sözlerinin devamında "Tek millet tek bayrak tek devlet tek vatan ile kimsenin bir derdi yok. Bir ara Türk milleti diyemeyen sendin. 10. Yıl Marşı faşist bir marştır dediler. Andımızı okutmadılar, MHP dava açtı ama geldiğimiz noktada hepsi sulh oldu. Devlete söz söylemeyen biziz devleti şirket gibi yönetip batıran sensin" dedi. 

 

 

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