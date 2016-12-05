SİYAD ödülleri gecesinde Cem Yılmaz'dan 'müsait' göndermesi

47. SİYAD Türk Sineması Ödülleri gecesinde sahneye çıkan Cem Yılmaz, "müsait" kelimesini "flört etmeye hazır olan kadın" olarak tanımlayan Türk Dil Kurumu'na göndermede bulundu. Sahnenin küçüklüğünü eleştiren Yılmaz, "AKM şu anda müsait olmadığı için biliyorsunuz..." dedi. Salonda büyük alkış alan Yılmaz, ardından sahnedeki piyanonun boş olmasına dikkat çekti: "Farkındaysanız piyanoda boş, Fazıl Say da programdan çıkarıldı." Gecede oyuncu Gonca Vuslateri, Onur ödülünü Attila Özdemiroğlu'na vermeden önce bir konuşma yaptı. Genç oyuncu, "Orada otururken sizin ensenize bakıyordum ve o kadar çok gurur duydum ki... Gecenin bir yarısı çok bunalımlı biz zamanımda ve oyuncu olarak kendime hiç inanmadığım bir zamanda sana mesaj attığımı biliyorum. 'Attila ben çok zengin bir oyuncu olmadan ölme, lütfen bunu gör sana bunu göstereceğim' demiştim." sözlerini duygulanarak dile getirdi. Bu konuşmanın ardından sahneye çıkan Cem Yılmaz'ın, Gonca Vuslateri'nin sözlerine yaptığı göndermeler salon kahkahalara boğdu.