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Sivrisineklere karşı yeni ilaç

26 Ağustos 2017 13:42

Tatlılara zaafı bulunan sivrisineklere karşı yeni bir ilaç geliştirildi. Sivrisinekler sadece kanla beslenmiyor. Çoğunun günlük 'yakıtı' bitki özleri. Vectrax adlı yeni sivrisinek ilacı bitki kokuları salarak sivrisinekleri kendine çekiyor. Şeker aldıklarını düşünen sivrisinekler ölüyor. İlacın sıtma ve zika gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olması bekleniyor. Tanzanya'nın bir köyünde yapılan ilk testlerin sonucu olumlu çıktı. Köydeki evlerin dışına Vectrax ilaçlaması yapıldı. Bir kaç hafta içinde sivrisinek popülasyonu sıfıra indi. Kimyasal karışımın çevre dostu ve üretimi ucuz bir ilaç olduğu belirtiliyor.

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