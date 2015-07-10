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Sivil polis, halk otobüsünde şoförü tekme tokat dövdü, etrafa ateş açtı!

10 Temmuz 2015 11:32

İstanbul'da sivil polis olduğu iddia edilen kişinin halk otobüs şoförüne uyguladığı şiddet kameralara yansıdı. Polis, önce şoförü öldüresiye dövüyor, sonra da otobüsün içinde ateş ediyor. İstanbul'da Güneşli - Mecidiyeköy seferini yapan 97M hattına binen sivil polis olduğu iddia edilen kişi, otobüse bindiği sırada şoförle tartışıyor. Polis, kimliğini gösteriyor; o sırada ne oluyorsa gerilim yükseliyor, birden tartışma çıkıyor ve kavgaya dönüşüyor. Sivil polis olduğu iddia edilen kişi, otobüs şoförü Ziya Korkmaz'a defalarca yumruk atıyor. Öfkesini kontrol edemeyen kişiyi sakinleştirmek için otobüse gelenler bile engel olamıyor. Kavga arka koltuklara kadar devam ediyor. Ve o anda sivil polis iddia edilen kişi cebinden silahını çıkartıyor ve yere doğru ateş açıyor.

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