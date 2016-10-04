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Sivas’ta hayvanları koruma günü etkinliği düzenlendi

04 Ekim 2016 18:35

Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle hayvan koruma bilincini artırmak için kent meydanında stant açarak çevredekilere broşür dağıttı. Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle kent meydanında stant açıldı, kene kartı, broşür, köpek ve kedi maması ile su kabı dağıtıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Barınağı ve hayvanseverlerin stanta Kangal köpeği ile farklı cinsteki köpekler getirildi. “Bu etkinliği her yıl yapıyoruz. Amacımız halka hayvanları sevdirmek, onlara bir kap su ve mama verilmesini sağlamak. Vatandaşlarımızın sahipsiz sokak hayvanlarına bakmalarını istiyoruz. Bizim barınakta 950 hayvanımız var, onların bakımlarını ve tedavilerini yapıyoruz. Barınağımızdan hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız müdürlüğümüze başvurabilir.”

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SivasSivas’ta Hayvanları Koruma Günü Etkinliği düzenlendiSivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü

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