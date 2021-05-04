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Sivasspor "Yeni bir amigo doğuyor" notuyla muhabbet kuşu 'Bulut'u paylaştı: 'Sivaslıyız gardaş', 'sabaha kadar buradayız'

"Kırmızı-beyaz, şampiyon Sivas"

04 Mayıs 2021 16:24

Sivas'ta Japon muhabbet kuşu 'Bulut', yaptığı tezahüratlarla sosyal medyada viral oldu. Muhabbet kuşunu Sivasspor, Twitter hesabından "Yeni bir amigo doğuyor" notuyla paylaştı. 

Kentte Kümbet Mahallesi'nde yaşayan Sivasspor taraftarı Ömer Bayrak'a ait 'Bulut' ismindeki Japon muhabbet kuşu yaptığı tezahüratlarla görenleri şaşırtıyor. Sahibinin Sivasspor tezahüratlarına alıştırdğı muhabbet kuşu Bulut, "Gradel gol gol gol", "Kırmızı-beyaz, şampiyon Sivas", "Sabaha kadar buradayız" ve "Sivaslıyız gardaş"  şeklinde tezahüratlar yapıyor. 

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