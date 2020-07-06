T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Bir takıma iki günde bir maç verilmez

06 Temmuz 2020 18:13

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Diğer takımların programı da sıkıştırılmış ama bizim fikstürü tam sıkıştırmışlar. Bilerek mi yapıyorlar anlamıyoruz. Bir takıma iki günde bir maç verilmez" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de bir haftada ikisi İstanbul deplasmanı olmak üzere üç maçın peş peşe oynatılmasına tepki göstererek, "Diğer takımların programı da sıkıştırılmış ama bizim fikstürü tam sıkıştırmışlar. Bilerek mi yapıyorlar anlamıyoruz. Bir takıma iki günde bir maç verilmez. Bu hatadan döneceklerine inanıyorum. Fenerbahçe maçını pazar ya da pazartesi gününe alırlarsa arkadaşlarımız biraz daha dinlenir" diye konuştu.

"Dinlenmeden en çok maç yapan biziz"

İstanbul'dan yeni döndüklerini ve 2 gün sonra maç yapacaklarını belirten Çalımbay, "2 gün sonra İstanbul'da yine maç yapacağız. Bir baksınlar, dinlenmeden en çok maç yapan biziz. Onun için biraz anlayışlı davranırlarsa seviniriz. Bu süreçte arkadaşlarımız çok fazla sakatlık yaşadı. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Biz kendimize güveniyoruz. Sakat arkadaşlarımız da geldiği zaman kalan maçlarımızı çok iyi şekilde bitireceğiz. Kayserispor maçı bizim için büyük ders oldu. Bunu telafi etmek için de önümüzdeki Malatyaspor maçını kazanmak istiyoruz. Aynı zorlukta olacak. Bunun farkındayız. Hiç oyundan kopmadan kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

sivassporSivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbaysüper ligsporfutbolteknij direktör"Dinlenmeden en çok maç yapan biziz"futbolcular

Diğer Videolar

Restoranda oturan kadın bir anda saldırıya uğradı

Karadeniz üzerinde uçuş yapan Fransız ve İngiliz uçağına Rus savaş uçağından müdahale

Tartıştığı kadınları bıçakla tehdit eden erkek 'karakola sığındı'

Alkol uygulamasından kaçtığı sırada yakalanan kişi ortalığı birbirine kattı

İstanbullular güne sağanak yağmurla başladı, bazı yolları su bastı

Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'ta uğradığı linç girişimi sırasında ailesinin yaşadıklarını anlattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ben büyük bir şerefsizlik yaptım" diye bağırarak kendini ateşe...

Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı başka failleri işaret etti: Ak...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bloomberg: Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz kaynağı keşfetti...

Soylu: Bazı çevrelerin uzman çavuşun cinsel saldırı olayını sürekli gündeme...

Abdulkadir Selvi: Seçim sisteminde sürpriz olabilir...

Uzman Çavuş Musa Orhan'ın cinsel saldırısının ardından yaşamına son veren...

Maske takmadığı için bir kadına sert müdahalede bulunarak gözaltına alan...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ben büyük bir şerefsizlik yaptım" diye bağırarak kendini ateşe...

Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı başka failleri işaret etti: Ak...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24