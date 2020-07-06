Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Bir takıma iki günde bir maç verilmez

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Diğer takımların programı da sıkıştırılmış ama bizim fikstürü tam sıkıştırmışlar. Bilerek mi yapıyorlar anlamıyoruz. Bir takıma iki günde bir maç verilmez" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de bir haftada ikisi İstanbul deplasmanı olmak üzere üç maçın peş peşe oynatılmasına tepki göstererek, "Diğer takımların programı da sıkıştırılmış ama bizim fikstürü tam sıkıştırmışlar. Bilerek mi yapıyorlar anlamıyoruz. Bir takıma iki günde bir maç verilmez. Bu hatadan döneceklerine inanıyorum. Fenerbahçe maçını pazar ya da pazartesi gününe alırlarsa arkadaşlarımız biraz daha dinlenir" diye konuştu.

"Dinlenmeden en çok maç yapan biziz"

İstanbul'dan yeni döndüklerini ve 2 gün sonra maç yapacaklarını belirten Çalımbay, "2 gün sonra İstanbul'da yine maç yapacağız. Bir baksınlar, dinlenmeden en çok maç yapan biziz. Onun için biraz anlayışlı davranırlarsa seviniriz. Bu süreçte arkadaşlarımız çok fazla sakatlık yaşadı. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Biz kendimize güveniyoruz. Sakat arkadaşlarımız da geldiği zaman kalan maçlarımızı çok iyi şekilde bitireceğiz. Kayserispor maçı bizim için büyük ders oldu. Bunu telafi etmek için de önümüzdeki Malatyaspor maçını kazanmak istiyoruz. Aynı zorlukta olacak. Bunun farkındayız. Hiç oyundan kopmadan kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.