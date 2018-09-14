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Spor

Sivasspor Başkanı Otyakmaz: Yabancı sayısı 8'e kadar düşürülmeli

14 Eylül 2018 15:54

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, kırmızı-beyazlı kulübün Süper Lig'deki ilk 4 haftasını Demirören Haber Ajansı'n (DHA) değerlendirdi. Yabancı sayısıyla ilgili olarak da düşüncelerini belirten Otyakmaz, şöyle konuştu: "Yabancı oyuncuların kademeli olarak azaltılmasından yanayım. Ancak tabii belli bir program çerçevesinde ve altyapıya ağırlık verilerek bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Zamanla önce 12'ye, sonra 10'a, ardından 8'e kadar indirilebileceğini düşünüyorum. Yerlilere daha fazla yer açmak lazım ama bu yabancı sayısını azaltırken altyapıya da daha fazla önem vermek gerekli. Biz geçen yıl çok önemli bir hamle yaparak belirli bir bütçe ayırdık. Şimdi iki tane çim saha ve tesislerimizin içinde altyapı karşılaşmamızı oynayacak küçük butik bir stadyum statüsünde bir altyapı projesi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yılın sonunda da Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte bir okul projesi gerçekleştirdik. Yatılı, yurdu olan, spor salonları, sahaları olan bir akademi oluşturuyoruz. Altyapıya verilen değerle orantılı olarak yabancı sayısının da 10 ya da 8'e kadar azaltılabileceğini düşünüyorum. Gençlerimize daha fazla forma şansı verebilmek adına."

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