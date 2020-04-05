T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sivas'ta Koronavirüs'ü yenen yaşlı kadın, alkışlarla taburcu edildi

05 Nisan 2020 13:13

Sivas’ta Yeni tip Koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan ve tedavisi tamamlanan yaşlı kadın, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı. 

Sivas Numune Hastanesinde yeni tip Koronavirüs şüphesiyle tedavi gören yaşlı kadın, tedavi sürecini atlatarak korona virüsünü yendi. Yaşlı kadın, tedavi gördüğü hastaneden sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüde sağlık çalışanının ‘Hatice teyze taburcusun’ dediği yaşlı kadın, ‘Sağol kuzum Allah razı olsun’ karşılığını verdi. 

Sivas Numune Hastanesinde korona şüphesiyle tedavi gören toplam 19 hastanın taburcu edildiği öğrenildi.

Taburcu edilen hastalar 14 gün boyunca evlerinde karantinada tutulacaklar. 

ETİKETLER

habervideokarantinasivasnumunehastanekoronavirüskoronacoronacorona virüsühastalıksalgınpandemi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Mayıs 2020

Polisten akülü arabayla gezen çocuğa: Ehliyetini göreyim; sağa çek

'Esnaf protestosu var' haberine giden bazı TV kanalları, 'Mansur Yavaş' övgüsü ile karşılaştılar

Kütahya'da orman yangını

Ankara’da 'kayyım' açıklamasına 'ters kelepçeli' müdahale: HDP Ankara İl Başkanı dahil 8 gözaltı!

CHP Grup Başkan Vekili Özel: "Meclis’in açık olması bu ülkenin kader birlikteliği anlamına gelir”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İyi Parti'den "Milliyetçilik kimliği ile gelen hiç kimseyi kapıdan almam...

Acun Ilıcalı o anları paylaştı: 'Bana posta koyan ilk yarışmacı'...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bilim Kurulu üyesi Akın: Eğer günlük 1100-1400 arasında vakayla gidersek,...

Yayına ara verildiği için 50 çalışanı işten çıkarılan Müge Anlı...

Bataklığa saplanan ineğinin başından iki gündür ayrılmayan kişiden yardım çağrısı...

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İyi Parti'den "Milliyetçilik kimliği ile gelen hiç kimseyi kapıdan almam...

Acun Ilıcalı o anları paylaştı: 'Bana posta koyan ilk yarışmacı'...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24