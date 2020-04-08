Sivas'ta karantinadaki erasmus öğrencileri, tahliye oldu

08 Nisan 2020 11:34
Erasmus programı için gittikleri İrlanda ve İskoçya'dan getirildikten sonra Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'ta yurda yerleştirilen öğrenciler, karantina sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.
Erasmus programları kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden İrlanda ve İskoçya'ya giden toplam 526 öğrenci, 15 gün önce Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirilerek, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki yurtlara yerleştirildi. Öğrenciler 14 günlük karantina süresi sona erdi. Öğrencilerden 520'si bugün sabahın erken saatlerinde yurttan ayrıldı. 6 öğrencinin ise ilerleyen günlerde tahliye edileceği öğrenildi.
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