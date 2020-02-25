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Sivas'ta hasta yakınları, hastanenin güvenlik görevlilerine saldırdı

25 Şubat 2020 16:58

Sivas Numune Hastanesi'nde iki hasta yakını, binada görevli 1'i kadın, 3 güvenlik görevlisine saldırdı. 

Sivas'ın Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Numune Hastanesi'nde, dün yakınlarını hastaneye getiren A.M.K. ve T.K. ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte güvenlik görevlileri darp edildi.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan güvenlik görevlileri darp raporu alarak, hasta yakını A.M.K. ve T.K.'den şikayetçi oldu. Yaşanan kavga hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası olayla ilgili olarak hastane bahçesinde açıklama yaptı. Şube Başkanı Muhammed Yalçınkaya, "Sivas Numune Hastanesi'nde görevini ifade ederken özel güvenlik görevlisi emekçi kardeşlerimize yönelik şiddeti esefle kınıyoruz. Özellikle sağlık sektöründe emekçilerimize yönelik şiddetin son bulması, işyerlerinde güvenle görevlerini ifade edebilmeleri için caydırıcı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi talebimizi bir kez daha yineliyoruz" dedi.

 

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