Sivas'ta gölet ve şelaleler buz tuttu; görsel şölen oluştu

12 Ocak 2020 12:30
Sivas’ta merkeze bağlı Yıldız beldesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle Yıldız beldesindeki gölet ve şelale buz tutunca görsel şölen oluştu.
Dondurucu soğuğun etkisiyle buz sarkıtları ile kaplanan şelalede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Beldede hayvanların su ihtiyacının giderilmesi için kullanılan yalaklar da buzla kaplandı.
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