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Sivas'ta 2 bin rakımlı tepenin zirvesinden yer altına inen bir tünel bulundu

11 Haziran 2020 11:11

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir tepenin zirvesinden içeriye inen, yer altı şehrine açıldığı düşünülen tünel bulundu.

Sivas kent merkezine 94 kilometre uzaklıkta bulunan Mağara köyünde, yaklaşık 2 bin rakımlı bir tepenin zirvesinde, yer altına inen gizemli bir tünel bulundu. Birçok mağaranın bulunduğu Mağara köyünde, köy sakinleri tarafından bulunan insan yapımı tünelin bir yer altı şehrine açıldığı düşünülüyor. Köy sakinleri kimler tarafından ne zaman yapıldığı bilinmeyen tünelin araştırılmasını istiyor.

Bölgede yaşayan Feramuz Yıldırım, söylentilere göre tünelin yer altına şehrine indiğini belirterek, “Mağara köyünde tahmini iki bin rakımlı tepede bulunan 80 basamaktan oluşan bir mağaradayız. Mağara hakkında bir bilgimiz yok ama söylentiye göre yeraltı şehriymiş burası. İnsanlar elleriyle oyarak yapmış gibi duruyor. Mağaranın içerisinde merdiven şeklinde basamaklar var” dedi.

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