Sivas katliamının 27. yılında o anlar unutulmadı: "Aziz Nesin içeride mi, Aziz Nesin?", "Yakın lan, yakın"

2 Temmuz 1993'de 35 kişinin yanarak hayatını kaybettiği Sivas katliamı'nın üzerinden 27 yıl geçti. katliamın yıl dönümünde sosyal kullanıcıları #unutMADIMAKlımda , #madımakkatliami, #madımakhalayanıyor etiketleri altında, katliamın yaşandığı gün, hayatını kaybeden insanların görüntü ve demeçleri ile Sivas katliamı üzerine yazıların şiir ve şarkıları paylaşıyor.

Paylaşılan görüntüler arasında en dikkat çekeni ise Pir Sultan Abdal Şenlikleri'nin yapıldığı ve katliamın gerçekleştiriği Madımak Oteli'nin yakıldığı ana ilişkin görüntüler oldu. Camları ve kapıları kırılan otelin üst katına çıkmaya çalışan kalabalığın görüldüğü görüntülere yansıyan konuşmalar ise katliamın yapanların niyetlerinin ne kadar açık olduğunu gösteriyor.

Görüntülere yansıyan konuşmalarda, "Aziz Nesin içerde mi, Aziz Nesin?" "Tül.. Naylon, naylon" "Gaz maz hiçbir şey yok mu?" "Yakın lan, yakın" ifadeleri duyuluyor.

Ne Olmuştu?

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan Pir Sultan Abdal Şenlikleri kapsamında, pek çok sanatçı ve fikir insanı dönemin Sivas valisi Ahmet Karabilgin'in özel davetlisi olarak bu kente geldi. Kültür Merkezi içindeki karşıt grupla çıkan taşlı sopalı çatışma, polis tarafından fazla büyümeden, zor kullanılarak önlendi.

Binlerce kişiden oluşan karşıt grup, Kültür Merkezinden yeniden Hükûmet Meydanı'na geldi. Hükûmet Konağını taşlamaya ve slogan atmaya başlayan grup ardından Madımak Oteli civarına ulaşarak, slogan atmaya devam etti. Grup önce Madımak Oteli önündeki araçları ateşe verdi ve oteli taşladı. Madımak Oteli tutuşturulan perdeler ve alt katta bulunan eşyalarla birlikte yakıldı. Otele sığınmış olan kişilerden, aralarında Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin'in de bulunduğu 35 kişi yanarak veya dumandan boğularak yaşamını yitirdi. Aralarında Aziz Nesin'in de bulunduğu 51 kişi de olaylardan kendi olanaklarıyla, ağır yaralarla kurtuldu. İtfaiye merdiveniyle kurtarılmaya çalışılan Aziz Nesin, merdivendeki görevli tarafından darp edilip, merdivenden itfaiye aracı etrafında toplanan karşıt görüşlü kalabalığa doğru itildi. Başından yaralanan Aziz Nesin'i linç girişiminden araya giren polisler kurtardı. Yaralılar, polis arabalarıyla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Olaylar sonucunda 33 konuk, 2 otel görevlisi ve 2 saldırgan yaşamını yitirdi. Şehirdeki gerginlik akşam saatlerinde valilikçe ilan edilen ”2 günlük sokağa çıkma yasağı” sonrasında bitti.