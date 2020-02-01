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Sivas Katliamı davasının avukatı Sarıhan: Affedilen sanığın pişmanlık gösterdiğine dair bir şey göremedik

01 Şubat 2020 14:35

Sivas davası avukatı ve CHP eski Milletvekili Şenal Sarıhan, Sivas Katliamı davasında hüküm giyen ancak sağlık sorunları gerekçesiyle serbest bırakılan Ahmet Turan Kılıç'a yönelik karara tepki gösterdi. Af müessesesinin karar verirken başka değer yargılarını da göz önüne alması gerektiğini söyleyen Sarıhan, "Acaba bu sanık vicdanen kendisinin de suçlu olduğuna karar vermiş ve pişmanlık göstermiş midir? 27 yıldır hiçbir pişmanlık fikri görmedik" dedi. 

Sivas Katliamı davasında hüküm giyen ancak sağlık sorunları gerekçesiyle serbest bırakılan Ahmet Turan Kılıç'ın affedilmesine yönelik tepkiler devam ediyor. Kılıç'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen af kararı ile serbest bırakılmasına tepki gösteren Sivas davası avukatı ve CHP eski Milletvekili Şenal Sarıhan, kararın toplumsal barışa hizmet etmediğini aksine infiale sebep olduğunu söyledi. Sivas Katliamı'nın insanlık suçu niteliğinde olduğunu dile getiren Sarıhan, af kararı verilirken değer yargılarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgularyarak şöyle konuştu:

"Adalet fikrinin ve hukukun önemi vardır. Acaba bu sanık vicdanen kendisinin de suçlu olduğuna karar vermiş ve pişmanlık göstermiş midir? 27 yıldır hiçbir pişmanlık fikri görmedik. Af toplumsal barışa hizmet eder. Bu karar toplumsal barışı mı sağlamıştır yoksa infiale mi sebep olmuştur. Sonucuna baktığımızda büyük bir infial içindeyiz" 

Ne Olmuştu?

Sivas’taki Madımak Oteli’nin 1993 yılında yakılması ve aralarında yazar ve sanatçıların bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan Ahmet Turan Kılıç'ın (86) kalan cezası, sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaldırılmıştı.

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