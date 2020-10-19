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Sitenin otoparkına dökülen boyadan mahallenin kedileri etkilendi

19 Ekim 2020 10:35

İstanbul Küçükçekmece Halkalı’da bir sitenin otoparkına kimliği belirsiz kişilerin döktüğü mavi boya yüzünden çevrede bulunan onlarca kedi maviye boyandı. 

Küçükçekmece’de kimliği belirsiz kişiler tarafından bir sitenin otoparkına dökülen mavi boya çevrede bulunan hayvanların sağlığını etkiliyor. Boyanın döküldüğü alanda dolaşan onlarca kedi boyadan etkilenerek maviye döndü. Mavi olan kediler, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da büyük bir şaşkınlıkla izlendi. Kedilerin boyanmasına çok şaşıran ve kendisinin de evde kedileri olduğunu belirten Bülent Esmer “Daha önce mavi kedi görmemiştim biz de bir hayvansever olarak çok şaşırdık. Bunu bilerek yaptılarsa kınıyoruz. Boya atılmasından ziyade bilerek de boyanmış gibi bir halleri var. Sonuçta kedi kendini bu kadar boyayamaz yazık günah. Bunu yetkililere haber vereceğiz, veterinerlerimiz var burada belki sahiplenmek isteyenler olacaktır” diye konuştu.

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