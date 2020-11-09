Site sakini kadın, kargosunu evine çıkarmayan görevliye defalarca vurdu! "Sana bu yüzden mi para veriliyor"

İstanbul Esenyurt'ta bir site sakini, gelen kargosunun güvenlik görevlisi tarafından evine çıkartılmaması üzerine ortalığı birbirine kattı. Kadının güvenlik görevlisine vurması ve bariyeri kırması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının güvenlik görevlisine "Az önce adam burada sen ayak ayak üstüne atıyorsun, sana bu yüzden mi para veriliyor?" dediği duyuluyor.