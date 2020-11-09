Site sakini kadın, kargosunu evine çıkarmayan görevliye defalarca vurdu! "Sana bu yüzden mi para veriliyor"

Olay, Esenyurt İncirtepe Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Necla A. isimli kadının siparişi güvenlik görevlisine teslim edildi. Kadın, kendisine haber veren güvenlik görevlisinden paketi yukarı çıkarmasını istedi. Güvenlik görevlisi, kargoyu güvenlik kulübesinden alması gerektiğini söyledi. Necla A. güvenlik görevlisine gelerek görevlilere hakaret etti. Çılgına dönen kadın güvenlik görevlilerine vurmaya başladı.Kadın, daha sonrada site girişindeki bariyeri kırdı. Site yönetiminin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri tarafları polis merkezine götürdü. Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: DHA