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Şişli'deki caddede kayakla kaydı

Karın tadını kayarak çıkartan genci gören vatandaşlar şaşkınlıkla izledi

13 Mart 2022 19:12

Şişli’de beyaza bürünen caddece kayakla kayan genç, karın keyfini çıkardı.

İstanbul’da günlerdir etkili olan kar yağışının ardından pek çok vatandaş kendisini sokağa attı. Şişli Ergenekon Mahallesi Prof. Dr. Celal Öker Sokak da karla kaplandı. Bir kişi kayağını alarak yokuş aşağı kaydı.

Karın tadını kayarak çıkartan genci gören vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.

İstanbul’un ara sokağında gencin kayağıyla kaydığı anların görüntüsü Uludağ’daki kayak merkezlerini aratmadı.

Kaynak: İHA

 
Ömer Fethi Gürerniğdechpbesiciçiftçi

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