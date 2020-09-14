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Şişli'de şüpheli kadın ölümü; hastanenin güvenlikleri gazetecilere saldırdı

Polis ölümü şüpheli buldu

14 Eylül 2020 16:56

Ukrayna uyruklu 43 yaşındaki bir kadın İstanbul Şişli'de 7 katlı binanın çatı katından düşerek hayatını kaybetti. Olay intihar mı, cinayet mi olduğu araştırılırken, olayla ilgili evde bulunan bir kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayı takip eden ekibi hastanede görevli güvenlik görevlilerinin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.

Olay, Fulya Mahallesi, Aşçılar Sokak 33 numaralı binada dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 7 katlı binanın çatı katından bir kadının düştüğünü gören vatandaşlar durumu polis haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 43 yaşındaki Ukrayna uyruklu Larysa Kuzkyk'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kuzkyk hayatını kaybetti.

Polis ölümü şüpheli buldu

Olayın ardından sokak polis ekipleri tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından evde bulunan bir kişi ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Polis, Ukrayna uyruklu Larysa Kuzky'nin düşerek hayatını kaybetmesini şüpheli buldu. Olayın cinayet mi, intihar mı olup olmadığı araştırılıyor.

Hastanenin güvenlikleri gazetecilere saldırdı

Öte yandan, Ukraynalı kadının ambulansla hastaneye getirilmesini görüntüleyen gazetecilere hastanenin güvenlik görevlileri saldırıda bulundu. Gazetecilere saldıran güvenlik görevlileri arbedeye neden oldu.

Kaynak: DHA

 

 

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