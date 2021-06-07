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Şişli’de sokakta şiddet gören kadını, motosikletli grup böyle kurtardı

Motosikletliler, yere yatırarak etkisiz hale getirdikleri saldırganı polise teslim etti

07 Haziran 2021 16:29

İstanbul Şişli'de sokak ortasında bir erkek tarafından tekme tokat darp edilen kadını, yoldan geçen motosikletli grup kurtardı. Motosikletliler, yere yatırarak etkisiz hale getirdikleri saldırganı polise teslim etti. 

Olay, önceki akşam saat 21.00 sıralarında yaşandı. Ata Union MC adlı motosiklet grubu üyeleri, Mecidiyeköy’de ilerledikleri sırada, bir sokaktan gelen kadın çığlıklarını duydu. Hemen sokağa yönelen motosikletliler, bir erkeğin genç bir kadını dövdüğünü gördü. Kadın, adamın elinden kurtulup, motosikletlilere doğru koştu. Motosikletliler de hemen adama müdahale etti. Kadını döven erkek, taşkınlık çıkarmaya devam edince grup üyeleri tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine olay yerine polise ekipleri sevk edildi. Motosikletliler, kadını döven kişiyi polise teslim etti. Güçlükle sakinleştirilen kadın ise, motosikletlilere, “Akbili iade etmek istediği büfedeki kişiyle tartıştı. Ben olayın büyümemesi için, ‘tartışmaya gerek yok’ diyerek, onu oradan uzaklaştırmaya çalıştım. Engel olmaya çalıştım diye bana saldırdı” dedi. 

Kaynak: DHA

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