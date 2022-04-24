Şişli'de pazar alışverişi yapan kadının telefonunu böyle çaldı

24 Nisan 2022 16:22
İstanbul Şişli'de pazarda alışveriş yapan kadının montunun cebine koyduğu cep telefonunu, yanındaki bir çocukla birlikte çaldığı iddia edilen H.S. yakalandı. Cep telefonun çalındığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Şişli'de polise başvuran S.B. adlı kadın cep telefonunun çalındığını söyleyerek polisten yardım istedi. S.B., cep telefonunun pazarda alışveriş yaparken çalınmış olabileceğini söylerken polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede bir güvenlik kamerasının olayı saniye saniye görüntülediği tespit edildi. Görüntülerde pazar tezgâhından alışveriş yapan S.B.'nin arkasından yaklaşan şüphelinin alışveriş yapıyormuş gibi yaptığı ve bu sırada ortaya çıkan bir çocuğun kadınla adamın arasına girerek fark ettirmeden cep telefonunu çaldığı görüldü. Şüpheli ve çocuğun daha sonra birlikte hızla uzaklaşma anları da kamera görüntülerine yansıdı.
Polis yaptığı incelemede şüphelinin daha önceden de 13 kez benzer suçlardan kaydı olan H.S. olduğunu tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri H.S.'yi gözaltına aldı. Poliste işlemleri tamamlan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
© Tüm hakları saklıdır.