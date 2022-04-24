T24 LogoT24 Logo
Haberler

Şişli'de pazar alışverişi yapan kadının telefonunu böyle çaldı

Yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

24 Nisan 2022 16:22

İstanbul Şişli'de pazarda alışveriş yapan kadının montunun cebine koyduğu cep telefonunu, yanındaki bir çocukla birlikte çaldığı iddia edilen H.S. yakalandı. Cep telefonun çalındığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Şişli'de polise başvuran S.B. adlı kadın cep telefonunun çalındığını söyleyerek polisten yardım istedi. S.B., cep telefonunun pazarda alışveriş yaparken çalınmış olabileceğini söylerken polis çevredeki  güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede bir güvenlik kamerasının olayı saniye saniye görüntülediği tespit edildi. Görüntülerde pazar tezgâhından alışveriş yapan S.B.'nin arkasından yaklaşan şüphelinin alışveriş yapıyormuş gibi yaptığı ve bu sırada ortaya çıkan bir çocuğun kadınla adamın arasına girerek fark ettirmeden cep telefonunu çaldığı görüldü. Şüpheli ve çocuğun daha sonra birlikte hızla uzaklaşma anları da kamera görüntülerine yansıdı.

Polis yaptığı incelemede şüphelinin daha önceden de 13 kez benzer suçlardan kaydı olan H.S. olduğunu tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri H.S.'yi gözaltına aldı. Poliste işlemleri tamamlan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

istanbulşişlicep telefonupazaralışveriş

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

SMA hastası çocuğu olan baba, Sağlık Bakanlığı önünde kendini yakmaya çalıştı

Eğitim Sen’den 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı değerlendirme raporu: Eğitimde ticarileşme ve dinselleştirme uygulamaları arttı

CHP'li Ağbaba'dan Numan Kurtulmuş'a: Milli parayı değersizleştirerek ekonomiyi düzeltemezsiniz

İyi Partili Altıntaş: Komisyonda 'sosyal medya yasası' seçimden sonra yürürlüğe girsin ısrarımız reddedildi

İyi Partili Ataş'tan iktidara 'harcırah' çağrısı: Zamlar dikkate alınarak güncellenmeli

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24