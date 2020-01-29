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Şişli'de mucize kurtuluş! 4'üncü kattan düşen çocuk 1'inci katın demirlerine tutundu

29 Ocak 2020 17:17

İstanbul Şişli'de 8 yaşındaki bir çocuk 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü. Çocuk önce bir alt kattaki balkon demirlerine, sonra oradan da düşüp 1'inci kattaki balkon demirlerine tutunarak yere çakılmaktan kurtuldu.

Saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda Kurtuluş Caddesi üzerindeki evde yalnız olan 8 yaşındaki çocuk oynarken 4'üncü kattaki evin balkonuna yöneldi. Bilinmeyen bir nedenle balkondan düşen çocuk önce bir alt kattaki balkonun demirlerine tutundu.

Çocuğun tutunduğu yerde çırpındığını gören vatandaşlar aşağıda ellerini açarak çocuğun düşmesi halinde tutmak için bekledi. Daha fazla dayanamayan çocuk buradan da düşerek 1'inci kattaki balkon demirlerine son anda tutunmayı başardı.

İtfaiye ekipleri itfaiye merdiveniyle ulaştıkları çocuğu kurtardı. Çocuğu kurtaran itfaiyeci soğuk ve korku nedeniyle titreyen çocuğa üniformasını giydirerek onu ısıtmaya çalıştı. Daha sonra olay yerinde hazır bekleyen ambulansa alınan çocuk ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 

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