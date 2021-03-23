Şişli'de kapkaça uğrayan kadın metrelerce sürüklendi

İstanbul Şişli'de sabah saatlerinde sokakta yürüyen kadın kapkaça uğradı. Çantasını bırakmayan kadın otomobil tarafından metrelerce sürüklendi.

Papa Ron Calli Sokak'tan Üftade Sokak kesişimine gelindiğinde ise bölgede bulunan polis aracı ile karşılaşan şüpheliler hızla olay yerinden kaçmak istedi. Sokak boyunca bir çok otomobile çarpan şüpheliler Elmadağ Caddesi'nde aracı terk ederek yaya olarak kaçtılar. Yaşanan kovalamaca sırasında otomobilde bulunan 3 kişiden biri olan S.A.T., Dolapdere Caddesi üzerinde yakalandı.

Yakalanan S.A.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.