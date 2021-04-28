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Şişli'de bir turist sahur vakti önce davulu bıçakladı, sonra davulcuyu kovaladı

Olay sonrası davulcu, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu

28 Nisan 2021 21:38

İstanbul'un Şişli ilçesinde turist olduğu belirtilen kişi Ramazan davulcusunun davulunu bıçakladı ve davulcuya tekme atarak kovaladı. Olay sonrası davulcu, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

Şişli Elmadağ Caddesi üzerinde geçen hafta meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, biri çocuk üç kişi, ara sokaklarda davul çalarak insanları sahura kaldırmaya başladı.

Bu sırada elindeki bıçakla dışarı çıkan bir turist, davulu bıçakladı. Ardından elindeki bıçak ile Ramazan davulcusunu kovalamaya başladı. Davulu yere atan davulcu ile yanındaki çocuk hızla olay yerinden kaçtı. O anlar ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yaşanan olayın ardından davulcu, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA
ramazandavulşikayetşişliistanbul

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