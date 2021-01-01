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Şişli'de bir hemşirenin rehin alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı!

Bıçaklı saldırganın bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, saldırganı etkisiz hale getirdi

01 Ocak 2021 11:58

İstanbul, Şişli'de özel tıp merkezinde hemşire Hayrünisa C'nin saldırgan Ramazan K. tarafından bıçakla rehin alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Bıçaklı saldırganın bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, saldırganı etkisiz hale getirdi.

Polis müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek yakalanan Ramazan K., Şişli Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Ramazan K. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

"Kasten yaralama", "uyuşturucu" başta olmak üzere bir çok suçtan kaydı bulunan Ramazan K.'nın hemşire Hayrünisa C.'nin ablası ile eski sevgili olduğu ona ulaşmak için olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Ablaya ulaşamayan Ramazan K., kardeşinin çalıştığı yere gelerek Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin aldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

 

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