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Şişli’de 10 katlı otelin terasındaki cam, yoldan geçen bir kişinin kafasına düştü

Çevredeki temizlik görevlisi ise gencin kafasına tampon yaptığını ve nabzının attığını söyledi.

03 Eylül 2020 15:59

İstanbul Şişli Cumhuriyet Caddesi 95 numarada bulunan 10 katlı bir otelin terasındaki sürgülü cam bilinmeyen bir nedenle düştü.

Edinilen bilgiye göre, cam o sırada otelin önünden geçen bir gencin kafasına düştü. Neye uğradığını şaşıran genç yere yığıldı. Genci gören çevredeki vatandaşlar, ambulansa haber verdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken genç, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çevredeki temizlik görevlisi ise gencin kafasına tampon yaptığını ve nabzının attığını söyledi.

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istanbulşişliotelin terasından düşen camCumhuriyet Caddesi

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