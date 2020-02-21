Şişli Belediyesi ve Kent Konseyi'nden "Şişli Evrim Günleri" etkinliği

Pangaltı Evrim Atölyesi, 28-29 Mart 2020 tarihleri arasında Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde “Şişli Evrim Günleri” düzenleyecek.

2017 yılında kurulan ve kurulduğu dönemden bu yana evrimin daha iyi anlaşılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Pangaltı Evrim Atölyesi, 28-29 Mart 2020 tarihlerinde Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde “Şişli Evrim Günleri” düzenleyecek. Şişli Evrim Günleri’nde fizik, kimya, biyoloji, tıp, yapay zekâ, sosyoloji ve antropoloji alanlarında sunumlara da yer verilecek.