Şişli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin Ankara yürüyüşüne polis engeli

İşten çıkarılan işçilerin, Şişli Belediyesi önünden Ankara’ya yapacakları yürüyüş için bir araya gelen işten çıkarılan işçilere müdahale eden polis dokuz kişiyi gözaltına aldı. Saldırıda başına darbe alan eylemcilerden Salih Bitnel hastaneye kaldırıldı. Gözlerinden kan geldiği belirtilen Bitnel’in beyin kanaması geçirdiğinden şüpheleniliyor.

Kod-29 ile işten çıkarılan Şişli Belediye işçileri 650 günü aşkın süredir eylemlerine devam ediyor.

Şişli Belediyesi’nde işten çıkarıldıktan sonra işe geri dönme talebiyle 657 gündür eylemde olan Turan Aktaş, Ramazan Çelik ve Salih Bitnel, İstanbul’dan Ankara’ya CHP Genel Merkezi önüne yürüyeceklerini duyurmuşlardı.

İşçiler başlatacakları yürüyüş öncesi belediye binasının önünde bir araya geldi.

Polis, burada yaptıkları açıklamanın ardından yürüyüşe hazırlanan işçilere müdahale etti. Polis, dokuz kişiyi gözaltına aldı.

Toplumsal’dan gazeteci Umut Taştan’ın haberine göre polis saldırısı sırasında başına darbe alan eylemcilerden Salih Bitnel hastaneye kaldırıldı.

Gözlerinden kan geldiği söylenen Bitnel’in beyin kanaması geçirdiğinden şüpheleniliyor.

Şişli Belediyesi'nden açıklama

Şişli Belediyesinden haksız şekilde çıkarıldıklarını öne süren 4 işçi ile ilgili olarak belediyeden bir açıklama geldi. Belediye çalışanlarının hak ve alacaklarının ödendiği belirtildi.