Şişli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin Ankara yürüyüşüne polis engeli

15 Eylül 2021 14:56
İşten çıkarılan işçilerin, Şişli Belediyesi önünden Ankara’ya yapacakları yürüyüş için bir araya gelen işten çıkarılan işçilere müdahale eden polis dokuz kişiyi gözaltına aldı. Saldırıda başına darbe alan eylemcilerden Salih Bitnel hastaneye kaldırıldı. Gözlerinden kan geldiği belirtilen Bitnel’in beyin kanaması geçirdiğinden şüpheleniliyor.
Kod-29 ile işten çıkarılan Şişli Belediye işçileri 650 günü aşkın süredir eylemlerine devam ediyor.
Şişli Belediyesi’nde işten çıkarıldıktan sonra işe geri dönme talebiyle 657 gündür eylemde olan Turan Aktaş, Ramazan Çelik ve Salih Bitnel, İstanbul’dan Ankara’ya CHP Genel Merkezi önüne yürüyeceklerini duyurmuşlardı.
İşçiler başlatacakları yürüyüş öncesi belediye binasının önünde bir araya geldi.
Polis, burada yaptıkları açıklamanın ardından yürüyüşe hazırlanan işçilere müdahale etti. Polis, dokuz kişiyi gözaltına aldı.
Toplumsal’dan gazeteci Umut Taştan’ın haberine göre polis saldırısı sırasında başına darbe alan eylemcilerden Salih Bitnel hastaneye kaldırıldı.
Gözlerinden kan geldiği söylenen Bitnel’in beyin kanaması geçirdiğinden şüpheleniliyor.
Şişli Belediyesinden haksız şekilde çıkarıldıklarını öne süren 4 işçi ile ilgili olarak belediyeden bir açıklama geldi. Belediye çalışanlarının hak ve alacaklarının ödendiği belirtildi.
Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Şişli Belediyesi önünde bir süredir 4 işçi tarafından; “haksız yere işten atıldıkları” gerekçesiyle bir eylem sürdürülmektedir. Eylemci işçilerden Turan Aktaş’ın belediyemizin iş disiplini ve çalışma kurallarına aykırı davranışları nedeniyle işine 06.11.2019 tarihinde son verilmiştir. Kakil Yazar ve Salih Bitnel; emeklilik sürelerinin gelmesi nedeniyle emekliliğe sevk edilmişlerdir. Eylemci işçilerden Ramazan Çelik’in ise bir kadın çalışanımıza yönelik taciz eylemi gerçekleştirmesi nedeniyle iş akdi feshedilmiştir. Kadın haklarının yanında ve savunucusu bir kurum kültürüne sahip yerel yönetim olarak, bu davranışa sesiz kalmamız söz konusu olamayacaktır. Bu konuya dair hukuki süreç de devam etmektedir."
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