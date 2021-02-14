Sis ve karda kaybolan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi

14 Şubat 2021 12:57
İstanbul’da kar taneleri ve sisin arasında adeta kaybolan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde masalsı görüntüler oluştu. Köprü havadan görüntülendi.
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde kar yağışının yanı sıra siste etkisini göstermeye başladı. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı’nda görüş mesafesi düştü. Kar taneleri ve sisin arasında adeta kaybolan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde masalsı görüntüler oluştu. Köprüdeki bu manzara havadan görüntülendi.
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